НовостиОбщество15 мая 2026 10:13

Начался прием заявлений на выплаты пострадавшим при атаке БПЛА на Рязань

Обратиться можно как через портал «Госуслуги», так и очно
Один из способов подачи заявления - через МФЦ.

Началось оформление выплат пострадавшим от террористической атаки БПЛА на Рязань, сообщила региональная оперативная группа. Заявления принимаются через портал «Госуслуги» и очно в нескольких местах.

Где можно подать заявление на выплату в связи с налетом дронов в ночь на 15 мая очно:

- в пункте временного размещения, который организован в КДЦ «Октябрь» на улице Новоселов, дом 13;

- в ближайшем отделении МФЦ;

- в отделе социальной защиты населения (улица Горького дом 1 или Московское шоссе, дом 18).

Опергруппа информирует, что работа «горячей линии» организована по телефонам: 8-930-882-41-00, 8(4912)51-40-85. Единый социальный телефон: 8(4912) 513-600.