Зарплаты в рязанских отелях и кафе выросли на 6% за год

Рязанская область вошла в число лидеров ЦФО по зарплатам в туризме и общепите, сообщают аналитики hh. В апреле 2026 года медианный доход в этой сфере составил 56,7 тыс. рублей. Год назад этот показатель был на 6% ниже, если считать по Центральному федеральному округу без учета Москвы.

Средняя зарплата по ЦФО (без столицы) в этой сфере сейчас достигает 63,3 тыс. рублей. Больше платят только в Тверской (60,2 тыс.), Калужской (59,6 тыс.), Тульской (59,1 тыс.) и Владимирской (58,2 тыс.) областях.

Работодатели Рязанской области разместили почти 300 вакансий в сфере гостеприимства - это 4% от всех предложений в ЦФО без учета Москвы. Лидеры по числу свободных мест - Московская (3,3 тыс.), Воронежская (0,5 тыс.) и Ярославская (0,4 тыс.) области.

Самые высокие зарплаты в ЦФО предлагают менеджерам ресторанов (106,3 тыс. рублей) и руководителям административно-хозяйственных отделов (100 тыс.). Повара могут рассчитывать на 89,8 тыс., официанты - на 88,7 тыс.

Больше всего за год выросли доходы уборщиков (+11%), менеджеров административно-хозяйственных отделов (+10%) и менеджеров по туризму (+9%).