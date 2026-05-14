НовостиЗдоровье14 мая 2026 17:21

В рязанской ОКБ хирурги-ортопеды провели операцию совместно с роботом

Он подсказывает врачам, ориентируясь на результаты томографии пациента
В рязанской ОКБ хирурги-ортопеды провели операцию совместно с роботом.

В Рязани в ортопедическом отделении ОКБ хирурги проводят операции при помощи робота. Об этом сообщил минздрав региона.

Роботизированный ассистент выступает полноправным членом команды. На основе данных компьютерной томографии проблемной зоны он не только подсказывает врачам анатомические особенности пациента, но и позволяет предельно точно установить искусственный сустав.

- Выравнивание происходит с погрешностью не более одного градуса и одного миллиметра, в итоге сустав встает идеально, — рассказал заведующий отделением ортопедии Юрий Муранчик.

При работе системы учитывается каждая деталь: пол, возраст, состояние мягких тканей. Ход операции может быть скорректирован «на лету». По мнению медиков, появление такого помощника – это следующий шаг в эволюции эндопротезирования.

