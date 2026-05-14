Фонд капремонта остался доволен работой подрядчиков в Рязанском округе

Рязанский Фонд капремонта проинспектировал объекты и выдал предписания. Фото: ГЖИ Рязанской области.

Руководители Фонда капремонта Рязанской области проинспектировали стройки в пяти населенных пунктах Рязанского округа, сообщает ГЖИ региона. Чиновники проверили ход работ и наличие бытовых городков.

Как отметили в Фонде, «динамика положительная»: почти на половине участков строители выполнили больше половины запланированного. Некоторые объекты уже вышли на финишную прямую.

Капремонт везде идет по утвержденной технологии, но нашлись и недостатки. По данным ведомства, подрядчики нарушают охрану труда, плохо оформили информационные стенды, не убирают строительный мусор на площадках.

Фонд направил подрядным организациям предписания об устранении нарушений.