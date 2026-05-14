Рязанка разместила фото ню от имени экс-любовника, но подставила не его, а себя

Обратившись в полицию с заявлением на своего бывшего кавалера, 23-летняя жительница Спасского района сама стала фигуранткой уголовного дела. УМВД по Рязанской области назвало нетривиальной ситуацию, с которой столкнулся отдел по борьбе с киберпреступлениями.

Девушка обвинила экс-любовника в том, что он публикует ее интим-фото. Материалы появлялись на странице в соцсетях от имени молодого человека. Только вот оказалось, что создала эту страницу сама заявительница. А действовала она с целью отомстить — за такой «контент» предусмотрена уголовная ответственность.

Однако теперь по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (242 УК РФ) - именно так расценены некоторые снимки - предстанет героиня «горячей» фотосессии. Кроме того, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности за ложный донос.