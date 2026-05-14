Остановилось сердце бывшей сотрудницы Новомичуринской ЦРБ Елены Поздняковой

В Новомичуринске умерла бывший начальник отдела кадров районной больницы Елена Позднякова.

11 мая 2026 года на 68-м году жизни скончалась Елена Владимировна Позднякова. Скорбную весть «Пронской газете» сообщила главврач Новомичуринской районной больницы Наталья Черницына. Покойная долгие годы руководила отделом кадров в медицинском учреждении.

Елена Позднякова проработала в новомичуринской больнице 39 лет. Коллеги запомнили ее как внимательного, чуткого и отзывчивого человека.

Администрация больницы не раз поощряла ее грамотами и благодарностями. Также Позднякова носила звание «Почетный донор».

«Скорбим… Выражаем соболезнование родным и близким» - говорится в некрологе.