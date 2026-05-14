Победитель торгов на изъятую землю в Рязанской области передумал платить – его внесли в «чёрный список»

Рязанское УФАС внесло победителя аукциона в реестр недобросовестных.

В январе 2026 года региональное Минимущество объявило аукцион по продаже изъятого земельного участка сельхозназначения в Рязанском районе (деревня Марьино-1, площадь 12 тыс. кв. м). На торги поступило 14 заявок.

Победитель предложил максимальную цену – 2110156 рублей. В марте он получил проект договора купли-продажи и должен был подписать его до 20 апреля, а также внести деньги. Однако в срок документы не были подписаны, оплата не поступила. Аукцион признали несостоявшимся, а победителя – уклонившимся от сделки.

Рассмотрев обращение Минимущества, антимонопольная служба приняла решение о включении победителя в реестр недобросовестных. Теперь он временно лишён права участвовать в аналогичных торгах.