Влетел в маршрутку, поехав на красный: виновник смертельного ДТП избежал колонии.

Устроивший смертельное ДТП с маршруткой под Рязанью водитель седельного тягача избежал колонии. Рыбновский районный суд приговорил его к 2 годам принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. Также 55-летний житель Воронежской области лишен водительских прав на 2 года.

Виновник ДТП на трассе М-5 «Урал» превысил скорость, проехал перекресток на красный сигнал светофора и протаранил микроавтобус, который следовал по маршруту Рыбное — Рязань.

В результате одна из пассажирок скончалась на месте аварии. Еще шестеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

«Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном», - сообщает прокуратура Рязанской области.