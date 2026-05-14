НовостиОбщество14 мая 2026 10:08

Суд в Рязанской области объявил умершими пропавших 14 лет назад мать с сыном

Источник:kp.ru
Суд встал на сторону заявителя: мать и брат признаны умершими спустя 14 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Суд признал умершими мать и брата жителя Клепиковского округа, пропавших без вести 14 лет назад, сообщает Клепиковский районный суд.

Как установил суд, в конце 2012 года родные уехали в Москву с места своей постоянной регистрации. С тех пор о их местонахождении ничего не известно.

Заявитель пытался разыскать мать и брата самостоятельно, но поиски не принесли результата.

Признать мать и брата умершими потребовалось для оформления наследственных прав.

Суд полностью удовлетворил требования заявителя.