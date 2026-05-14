Храп с рождения и потеря слуха: как рязанские врачи спасли годовалого малыша

В рязанской больнице годовалому ребенку сделали операцию, чтобы он не потерял слух Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В детском ЛОР-отделении больницы №11 прооперировали годовалого ребенка. Ему удалили аденоиды. Малыша почти с рождения мучил храп, а с шести месяцев заложило нос, сообщили в минздраве Рязанской области.

Обследование показало аденоиды третьей степени. Лекарства не помогали. Во время очередного осмотра врачи обнаружили осложнение - двусторонний экссудативный средний отит. Ребенок начал терять слух. Кроме того, из-за проблем с дыханием он перестал набирать вес.

Несмотря на возраст (1 год и 1 месяц), врачи решили оперировать. В больнице нашлись инструменты малого размера - для самых маленьких пациентов. Хирурги использовали видеоэндоскопическую аппаратуру, что позволило действовать точно и с минимальными травмами.

Сейчас малыша выписали. Носовое дыхание восстановилось, храп прошел, ребенок набирает вес и хорошо развивается.