Июльская жара ожидается в Рязанской области начиная с выходных.

Ближе к выходным температура воздуха в Рязанской области будет расти. В субботу, 16 мая, по словам руководителя лаборатории геохимии ландшафтов Сергея Тобратова, потеплеет до +26.

«В дальнейшем в воскресенье и вплоть до середины следующей недели дневные температуры составят +27...+29 градусов. Ночные температуры составят +16...+17 градусов», - поделился прогнозом специалист.

По его словам, погода под влиянием уральского антициклона установится малооблачная, без осадков, и продержится около пяти дней. При этом поначалу перенести жару поможет ветер. Как ожидается, ко вторнику следующей недели он стихнет, и жара достигнет пика.

«По предварительным оценкам, температура в конце следующей недели составит днем +16...+18, ночью +9...+11 градусов. То есть буквально за пару дней температура снизится на 10 с лишним градусов»,

Если долгосрочный прогноз окажется верным, ярко выраженного циклонического характера грядущее похолодание носить не будет, то есть обойдется без интенсивных и длительных осадков.