Работники потребительского общества под Рязанью отсудили 2,6 млн рублей

Прокуратура отсудила для работников потребительского общества больше 2,6 млн рублей

Для сотрудников потребительского общества в Спасском округе прокуратура добилась выплат долгов по заработной плате. Общая сумма составила более 2 млн 686 тысяч рублей. В эту сумму вошли долги по зарплате, компенсация морального вреда и проценты за просрочку, сообщает прокуратура Рязанской области.

Поводом для обращения в суд стало коллективное заявление работников. Они пришли на личный прием к прокурору района Дмитрию Тимохину. Проверка подтвердила: зарплату людям действительно не выплачивали.

Прокуратура внесла представление председателю потребительского общества. Теперь надзорное ведомство проконтролирует, как исполнят судебные решения.