Директора завода в Рязани заподозрили в налоговом сговоре на 30 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Следователи возбудили уголовное дело против руководителя рязанского предприятия по обработке металла. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По версии следствия, с января 2021 по декабрь 2023 года директор с подельниками заключал фиктивные сделки с несколькими коммерческими организациями: те якобы поставляли товары, но на самом деле ничего не отгружали.

В налоговую бизнесмен подавал декларации с ложными сведениями, а предприятие не заплатило в бюджет около 30 млн рублей.