В зону жилой застройки переводится земля под бывшим рынком в центре Рязани.

Администрация готовится внести изменения в Генплан и Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города. Правки будут касаться 20 участков под бывшим рынком в границах улицы Кудрявцева, Горького, Спартаковской.

По заявлению Туркановой Владиславы Игоревны, Занина Евгения Александровича и управления земельных ресурсов и имущественных отношений территорию будет предложено перевести в общественно-жилую зону согласно Генплану. Сейчас земля отнесена к зонам прочих обслуживающих и деловых объектов, городских парков, скверов, бульваров.

Те же заявители инициируют перевод участков в зону общественно-жилой застройки (Ж5) в ПЗЗ. Будет подготовлен соответствующий проект изменений.

Комиссия по землепользованию и застройке (ул. Введенская, 107) начала принимать предложения по обозначенным вопросам.