Застройщик из Владивостока купил Торговые ряды в центре Рязани и арендовал землю

Продан объект культурного наследия в центре Рязани за 275 млн рублей.

Строительная компания ООО «ПСК» из Владивостока выиграла аукцион на покупку исторического здания на улице Кольцова в Рязани. Торговые ряды - объект культурного наследия федерального значения ушел с молотка за 274 999 902 рублей, что на 90 млн превысило начальную цену в 184 545 902 рублей.

Торги прошли 8 мая 2026 года в электронной форме. Кроме ООО «ПСК» в них участвовало подмосковное ООО «Пассаж», которое остановилась на сумме 271 307 902 рублей.

Проданный объект недвижимости - трехэтажное здание площадью 3 878,2 кв. метра с подвалом. Вместе со зданием победитель получит в аренду земельный участок площадью 4 954 кв. метра на 11 месяцев. Арендная плата составит 252 897 рублей 57 копеек.