Жаловался на колени – оказался рак желудка. У рязанца случайно выявили онкологию на I стадии

Пенсионер из Рязани избежал химиотерапии после операции на желудке

В рязанском онкодиспансере провели успешную органосохраняющую операцию 72-летнему пациенту с раком желудка начальной стадии. Мужчине удалили опухоль, сохранив желудок, рассказали в минздраве Рязанской области.

Все началось с жалоб на артроз тазобедренных и коленных суставов. Пациент пришел к терапевту, а в ходе обследования у него обнаружили низкий уровень гемоглобина. Дальнейшая диагностика, включая гастроскопию, показала опухоль в нижней трети желудка. Гистология подтвердила аденокарциному.

Случай рассмотрели на онкологическом консилиуме. Учитывая раннюю стадию и отсутствие метастазов, врачи решили провести лапароскопическую резекцию желудка. Операция прошла успешно. Малоинвазивный метод позволил минимизировать травмы и сократить восстановление.

«Благодаря тому, что болезнь выявили на самой ранней стадии, пациенту не потребовалось проведение послеоперационной химиотерапии», - говорится в сообщении минздрава.

Сейчас мужчину выписали и направили под наблюдение онколога.