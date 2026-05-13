Сторонника псевдохристианского культа из Псковской области оштрафовали в Рязани

В Рязани пресекли незаконную миссионерскую деятельность 63-летнего жителя Псковской области. Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани пресекли незаконную миссионерскую деятельность 63-летнего жителя Псковской области, сообщает региональное УМВД.

В правоохранительные органы поступила информация о том, что на улице Ленина около торгового центра неизвестный раздавал прохожим материалы религиозного содержания, дискредитировал традиционные конфессии, а также призывал отказываться от паспортов, СНИЛС и ИНН.

На выезде из Рязани удалось остановить автомобиль, в котором в качестве пассажира находился «проповедник». Выяснилось, что нарушитель - житель Псковской области, лидер псевдоправославной незарегистрированной религиозной организации, считающий себя епископом. У него изъяли изданные кустарным способом пропагандистские материалы и религиозную литературу.

Позже суд признал мужчину виновным в осуществлении миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях (ч. 4 ст. 5.26 КоАП РФ) и оштрафовал его на пять тысяч рублей.

Кроме того, к административной ответственности привлекут водителя автомобиля. При проверке выяснилось, что мужчина, перевозивший нарушителя, не имеет права управлять транспортным средством.