Торговые ряды в центре Рязани продали за 275 млн рублей ООО из Владивостока

Подведен итог аукциона по продаже памятника федерального значения, расположенного в Рязани на улице Кольцова – здание Торговых рядов.

Как сообщает ПАО «Дом.РФ», в аукционе участвовали две компании: ООО «Пассаж» и ООО «ПСК». Победителем признано ООО «ПСК» из Владивостока, предложившее наибольшую цену - 274 999 902 рубля. Это почти на 90 млн рублей выше стартовой цены аукциона. Второй участник предлагал 271 307 902 рубля.

Вместе со зданием покупатель получает в аренду на 11 месяцев земельный участок площадью 4 954 кв. метров. Годовая арендная плата за землю составляет 55,69 рублей за 1 кв. м, при этом авансовый платеж за 11 месяцев (252 897,57 руб.) вносится единовременно вместе с оплатой цены объекта.