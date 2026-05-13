Долги по зарплате в рязанской клинике взял на контроль Александр Бастрыкин

Расследование уголовного дела о невыплате зарплаты в одном из медицинских центров Рязани поручил ускорить председатель СК России Александр Бастрыкин. С 2024 года специалисты получают деньги с большими задержками, сообщает информационный центр СК России.

По данным ведомства, окончательный расчет сотрудники до сих пор не получили, а руководство медцентра запустило процедуру банкротства. Обращения в разные инстанции результатов не принесли.

Следственное управление СК по Рязанской области с января 2026 года расследует уголовное дело по данному факту.

Бастрыкин поручил руководителю рязанского управления СК Олегу Васильеву ускорить расследование и доложить о результатах, а также о мерах по восстановлению трудовых прав сотрудников.