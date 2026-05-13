Детей в возрасте 3 лет и 1 года госпитализировали после ДТП в Рязанской области

12 мая в результате ДТП в Рязанской области серьезно пострадали четыре человека, включая двух малышей. Это случилось примерно в 7:10 на 21 км дороги Захарово - Большое Коровино - Окуньково, сообщает региональное УМВД.

По предварительной информации, автомобиль Subaru Forester вылетел в кювет из-за того, что 38-летний водитель - житель Московской области - не справился с рулевым управлением.

Госпитализированы в итоге сам водитель, 35-летняя пассажирка, а также дети в возрасте 1 года и 3 лет.

Всего за минувшие сутки Госавтоинспекция зарегистрировала четыре ДТП с пострадавшими. Различные травмы получили девять человек.