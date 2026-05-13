На техобслуживание автопарка рязанского правительства выделили 10 млн рублей

В Рязани объявили аукцион на услуги по диагностике, техобслуживанию и текущему ремонту автомобилей регионального кабмина. Заказчиком выступает управление делами правительства Рязанской области.

Будущий подрядчик должен размещать станции технического обслуживания на территории Рязани, а услуги оказывать в рабочее время по заявке заказчика вне очереди.

Согласно проекту контракта, подрядчик обязан будет обеспечить бесплатную мойку автомобиля и уборку салона при обслуживании, а также доставку неисправного транспортного средства к месту ремонта и обратно за свой счет.

Максимальная (начальная) цена контракта – 10 млн рублей.

В документации опубликован подробный перечень запасных частей, расходных материалов, технических жидкостей и работ. В лот включено обслуживание автомобилей следующих марок: Audi (A6, A8), Volkswagen (Touareg, Passat, Multivan, Caravelle), Toyota (Land Cruiser, HiAce, Camry различных поколений), Lexus (LX470), Hyundai (Sonata, Solaris, Palisade, H-1, Staria), KIA (Cerato, Optima, K5), Ford (Transit, Mondeo, Focus), Nissan Almera, Skoda Octavia, Mercedes Viano, Fiat Ducato, а также отечественные модели LADA (Largus, Vesta) и Москвич 6.

Список включает в себя более 6 300 наименований: от блоков цилиндров, распределительных валов и турбокомпрессоров до масел, антифризов, фреона и лакокрасочных материалов (расчет за единицу товара и человеко-час работ).

Срок действия контракта - с даты заключения по 25 декабря 2026 года.