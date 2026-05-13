Рак, гепатит C, диабет. Серьезные болезни выявляли у рязанцев при диспансеризации с начала года

Центр диспансеризации в Рязани принял 5000 человек с начала года. Фото: vk.com/okb_ryaz

Уже около 5000 человек проверили здоровье в Центре диспансеризации в 2026 году. Из них более 2700 человек врачи направили на второй этап для проведения углубленного обследования.

В результате впервые в жизни у четырех человек диагностированы злокачественные новообразования, у трех - сахарный диабет, у двух - гепатит C, у 18 - гипертоническая болезнь.

1200 человек прошли профилактический осмотр, сообщает Областная клиническая больница.

Центр диспансеризации в Рязани работает в доме 26 корп. 1 на улице Крупской.