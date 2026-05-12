НовостиОбщество12 мая 2026 14:42

Мошенники, обманув ребенка, похитили деньги у его матери в Клепиковском районе

Несовершеннолетнего мальчика использовали, пообещав прислать денежный выигрыш в лотерее
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Интернет-мошенники похитили деньги с карты жительницы Клепиковского района Рязанской области, обманув ее несовершеннолетнего сына. Об этом сообщило УМВД региона.

Мальчику в мессенджере пришло сообщение, что он выиграл в лотерею 20 тысяч рублей. В подобных мероприятиях школьник не учувствовал, но сообщению поверил. Когда мошенники узнали о его юном возрасте, они попросили прислать им данные карты родителей. Мальчик отправил злоумышленникам реквизиты карты своей матери и код-подтверждение из пришедшего смс-сообщения. Вместо обещанного выигрыша, с карты женщины списали 27 тысяч рублей.