Участнику СВО в Рязанской области помогли с перерасчетом алиментов

В Михайловском округе восстановили права участника специальной военной операции. Мужчина предоставил судебному приставу документы о перечислении по алиментам 1,9 млн рублей, но в расчет взяли только 690 тысяч рублей, сообщает прокуратура Рязанской области.

Прокурор вынес протест на постановление пристава, который в рязанском УФССП удовлетворили, а долг пересчитали.

Ранее прокуратура также защищала права военнослужащих при взыскании кредитов и назначении пособий.