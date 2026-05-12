За неделю 630 рязанцев обратились в травмцентр БСМП.

За прошедшую неделю, с 4 по 10 мая, 630 рязанцев обратились в амбулаторно-травматологический центр БСМП. Об этом сообщил минздрав региона.

Травмы у пациентов оказались самые разнообразные. Среди обратившихся за медицинской помощью было 140 человек с переломами, 203 человека с ушибами, 131 с растяжениями и 45 с ранами.

Министерство здравоохранения напоминает, что травмпункт БСМП принимает рязанцев, проживающих во всех районах города, кроме Октябрьского — его обслуживает травмпункт горбольницы №11. Травмпункт ОКБ им. Семашко принимает пациентов с офтальмологическими травмами. Если пострадал ребенок, горожане могут обратиться в травмпункт детской ОКБ.