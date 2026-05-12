Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2026 11:46

Жительницу Ухоловского района задержали за пособничество телефонным мошенникам

За 26 дней она осуществила 30 незаконных денежных переводов на сумму 157 тысяч рублей
Источник:kp.ru
По подозрению в дропперстве задержали жительницу Ухоловского района.

По подозрению в дропперстве задержали жительницу Ухоловского района.

Жительницу Ухоловского района Рязанской области задержали за пособничество телефонным мошенникам. Об этом сообщило УМВД региона.

39-летняя подозреваемая, которая нигде не работала, прочитала в интернете предложение преступников, занимающихся телефонными аферами, и согласилась работать с ними. Обманутые люди переводили свои сбережения на ее счет, после чего та рассылала средства на счета своих сообщников. За эти операции подозреваемая получала небольшое денежное вознаграждение. В течение 26 дней женщина совершила около 30 транзитных переводов на общую сумму 157 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Сотрудники полиции устанавливают других участников криминальной схемы.