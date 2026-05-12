Дирекция благоустройства выплатит рязанке 300 тысяч за падение на тротуаре

Рязанский областной суд обязал МБУ «Дирекция благоустройства города» выплатить местной жительнице 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Женщина пострадала в феврале 2021 года у школы №73, когда поскользнулась на необработанном противогололедными реагентами тротуаре и получила травму плеча.

Сотрудники ГИБДД зафиксировали снег и лёд на дороге, что является нарушением правил содержания пешеходных зон. Суд установил прямую связь между бездействием коммунальщиков и увечьем. Из материалов дела следует, что пострадавшая долго лечилась, испытывала физическую боль и была ограничена в движении.

Скопинский райсуд первоначально присудил 200 тысяч рублей, но областная инстанция, изучив материалы, увеличила компенсацию, а также взыскала судебные расходы. Решение вступило в законную силу.