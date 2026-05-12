Цена одного киловатт-часа для рязанской квартиры на 130 рублей выше средней по России

На рязанскую зарплату при текущих ценах доступно на 60% меньше электроэнергии, чем в среднем по стране.

Опубликован рейтинг доступности электроэнергии в регионах России на начало 2026 года.

Рязанская область попала в число аутсайдеров, заняв 72-е место из 85. На среднемесячную чистую зарплату жители могут купить 8789 кВт•ч – это на 60% меньше среднероссийского показателя (14 649 кВт•ч).

Стоимость 1 кВт•ч для рязанских квартир без электроплиты в марте составила 724 руб. при средней по стране 595 руб. С декабря 2025 года цена ресурса в регионе выросла в 1,5 раза (в целом по РФ – в 1,8 раза).

Эксперты напоминают, что после 1 октября 2026 года ожидается очередное повышение тарифов, и все значения могут измениться.