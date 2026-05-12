В Рязанской области в ДТП с опрокидыванием «Toyota» погиб 46-летний мужчина

ДТП произошло в Шиловском районе. Фото:УМВД по Рязанской области

В Шиловском районе 10 мая, примерно в 11:40, на 154-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород произошло ДТП, в результате которого погиб 46-летний мужчина. Об этом сообщает региональное УМВД.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

Всего за прошедшие пятницу и праздничные выходные произошло 20 ДТП, в результате которых погиб один человек, а 25 человек получили травмы различной степени тяжести.