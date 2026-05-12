О комендантском часе для подростков в Рязани с 1 мая напомнила омбудсмен

С 1 мая по 30 сентября в Рязанской области действует летний комендантский час, напомнила уполномоченный по правам ребенка Анжелика Евдокимова. Подростки до 18 лет не могут находиться в общественных местах без сопровождения взрослых с 23:00 до 06:00.

Гулять, ездить по городу, заходить в кафе и другие общественные места - только с родителями или опекунами. В противном случае родителей наказывают штрафом в размере от 500 до 2 тысяч рублей (по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ).

«Комендантский час установлен не для ограничения свободы, а для защиты детей и подростков от возможных угроз в ночное время», - напомнила Евдокимова.