Аппаратно-программный комплекс для контроля дойки запатентован рязанской фирмой.

Рязанская компания запатентовала аппаратно-программный комплекс диагностики работы доильного оборудования. Как сообщает минэкономразвиятия региона, разработка НТП «ОКА Инжиниринг» предназначена для того, чтобы в режиме реального времени контролировать качество работы доильных установок.

Система автоматически отслеживает параметры работы каждого доильного места благодаря сети вакуумных датчиков и специальному аппаратно-программному модулю. Любые нежелательные отклонения становятся видны персоналу. Все данные формируются в отчеты и сохраняются в базе.

Минэкономразвиятия отмечает, что патент был выдан при содействии центра «Мой бизнес».