Шесть рязанских участков трасс названы опасными, притом очаги ДТП есть на двух.

ГУ МЧС по Рязанской области в оперативных ежедневных прогнозах отмечает, что обращает особое внимание на шесть наиболее опасных участков трасс М-5 “Урал” и Р-22 “Каспий”. Их общая протяженность составляет 89 километров.

Самыми опасными в регионе долгое время считаются:

- на М-5 170-174 км (Рыбновский округ), 180-200 км (Рязань); 230-250 км (Спасский округ), 280-295 км (Шиловский округ).

- на Р-22 200-215 км (Михайловский округ), 255-270 км (Скопинский округ).

Не оспаривая многолетней тенденции, справочно отметим, что по итогам 2025 года места концентрации ДТП, по данным Госавтоинспекции, сформированы на двух участках из названных - рыбновском и рязанском отрезках М-5. Это 174 км (в районе поворота на Ходынино), 180 км (рядом с постом ДПС), 194 км (вблизи Центролита), 197 км (перекресток с Ряжским шоссе).

Также на М-5 в Рыбновском округе и Рязани зафиксированы предварительные очаги аварийности в текущем 2026 году, но уже на 172, 176-177, 189, 191 и 198 км.

Ранее начальник Управления Госавтоинспекции УМВД по Рязанской области Сергей Романов озвучивал информацию о том, что на федеральные трассы приходится половина всех погибших в ДТП.

Вместе с тем в 2025-м сразу три смертельных аварии случились на 22-23 км дороги Рязань - Ряжск (это между населенными пунктами Искра и Трубниково). Они унесли жизни пяти человек, восемь пострадали.