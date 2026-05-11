В Рязанской области задержали браконьера, ловившего рыбу на территории нацпарка

В Рязанской области задержали браконьера, ловившего рыбу на реке Пре в Национальном парке «Мещера». Об этом сообщило УМВД региона.

В полицию обратились местные жители. Они рассказали, что в окрестностях села Деулино видели мужчин, вылавливающих рыбу браконьерскими способами. Полицейские провели рейды, применив скрытое патрулирование.

На берегу Пры в пределах национального парка они задержали 43-летнего рязанца, который ловил рыбу при помощи «паука» – запрещенной снасти. Орудие лова и сам улов изъяли.

В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»). Ему грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или 2 года тюрьмы.