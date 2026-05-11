Рязанцам объяснили, как вернуть деньги за ЖКХ во время отпуска

Перерасчет за холодную воду, горячую воду и водоотведение положен жителям, которые отсутствовали в квартире больше пяти дней подряд. Об этом напомнили в Государственной жилищной инспекции Рязанской области.

Чиновники озвучили алгоритм действий, как получить перерасчет. Сделать это можно тремя способами:

- через личный кабинет на сайте УК или в мобильном приложении;

- на электронную почту УК (сохраните подтверждение отправки);

- лично в офисе УК - возьмите два экземпляра, один отдайте, на втором попросите поставить отметку о приеме.

Подать заявление нужно в течение 30 календарных дней после возвращения.

Для подтверждения случая с отпуском понадобятся:

- заявление на перерасчет;

- копии билетов на поезд или самолет (маршрутные квитанции);

- справка из гостиницы, если вы там останавливались;

- фото с геолокацией или скриншоты брони жилья.

Важно: документы должны четко показывать даты вашего отсутствия.

Заявление пишется в свободной форме, но обязательно содержит:

- наименование УК и ее адрес;

- ваши ФИО, адрес квартиры, контактный телефон;

- суть просьбы: «Прошу произвести перерасчет платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение за период с [дата] по [дата] в связи с временным отсутствием»;

- перечень прилагаемых документов;

- дату и подпись.

Управляющая компания обязана рассмотреть заявление в течение десяти рабочих дней и либо сделать перерасчет, либо дать письменный мотивированный отказ.

«Потребуйте письменный отказ с объяснением причин и напишите жалобу в ГЖИ - онлайн через сайт или лично, а также в Роспотребнадзор, если нарушены права потребителя», - говорится в сообщении.