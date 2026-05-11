НовостиСпорт11 мая 2026 6:22

Каноист из Рязанской области Захар Петров одержал еще одну победу на Кубке мира

На этот раз в дуэте с Иваном Штылем они финишировали первыми на дистанции 500 метров
Источник:kp.ru
Каноист из Рязанской области Захар Петров одержал еще одну победу на Кубке мира. Фото: Федерации каноэ России

10 мая, в заключительный день этапа Кубка мира в городе Сегед (Венгрия), каноист из Рязанской области Захар Петров завоевал еще одну золотую медаль. На этот раз - в дуэте с Иваном Штылем.

Преодолев дистанцию 500 метров за 1:35.90, российские спортсмены опередили всех конкурентов. Вторыми стали представители Италии Карло Таккини и Габриэль Касадей, третьими - Насименто Гудман и Асункао Насименто из Бразилии.

Ранее Захар Петров первенствовал в одиночной гонке на дистанции 1000 метров.

Как отмечает Федерация каноэ России, прошедшие соревнования входят в систему отбора на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе (США). За награды и рейтинговые очки боролись около 700 спортсменов из 64 стран. На счету атлетов из России - четыре “золота”.