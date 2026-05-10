«Сваренный вражеско-иноагентской нейронкой»: ИИ «написал» диплом студенту-теологу – забавным случаем поделился рязанский священник

Настоятель Николо-Ямского храма и старший преподаватель кафедры теологии РГУ Дмитрий Фетисов рассказал, что студент принес на проверку выпускную квалификационную работу, сгенерированную нейросетью.

«По содержанию сразу понял. Очень расплывчато сформулированные правильные мысли изложенные несогласованными предложениями. Люди так не пишут, даже двоечники», – поделился священник.

В своём шутливом отзыве он обыграл стиль ИИ: «Исследователь спровоцировал густым бульоном, сваренным вражеско-иноагентской нейронкой, предынсультное состояние у научного консультанта». А в конце добавил: «И да поможет Господь государственной комиссии и мне многогрешному вынести всё это».

К счастью, студент раскаялся и принёс извинения. Диплом отправили переписывать по-человечески.