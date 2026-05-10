В воздухе Рязани 7 и 8 мая зафиксировано превышение ПДК по диоксиду азота

Газоанализатор ГАНК-4М в Рязани зафиксировал первые превышения ПДК диоксида азота.
7 мая с 11:00 до 20:00 отмечалось превышение суточной ПДК диоксида азота в 1,4 раза.
8 мая около 18:00 прибор вновь выявил превышение по этому же загрязнителю.
По другим веществам тревожных показателей пока не выявлено.
Как отмечалось ранее, с 30 апреля в областном центре приступил к работе автоматический газоанализатор ГАНК-4М, средства на который длительное время собирали общественные организации. В начале мая сообщалось, что датчик разместили в ДПР-6.