НовостиОбщество10 мая 2026 14:12

В воздухе Рязани 7 и 8 мая зафиксировано превышение ПДК по диоксиду азота

Народный прибор контроля воздуха Рязани ГАНК-4М дал первые тревожные результаты
Газоанализатор показал превышение ПДК в 1,4 раза. Фото: сервис ЭМ62 и РРОО «Дышим чистым».

Газоанализатор ГАНК-4М в Рязани зафиксировал первые превышения ПДК диоксида азота.

7 мая с 11:00 до 20:00 отмечалось превышение суточной ПДК диоксида азота в 1,4 раза.

8 мая около 18:00 прибор вновь выявил превышение по этому же загрязнителю.

По другим веществам тревожных показателей пока не выявлено.

Как отмечалось ранее, с 30 апреля в областном центре приступил к работе автоматический газоанализатор ГАНК-4М, средства на который длительное время собирали общественные организации. В начале мая сообщалось, что датчик разместили в ДПР-6.