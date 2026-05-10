На фестиваль уличного искусства с созданием муралов в Рязани выделили 6 млн

В 2026 году в Рязани пройдет фестиваль уличного графического искусства «Слово». На его организацию выделяется 6 млн рублей. Это начальная цена на электронном аукционе, где заказчиком выступает «Дом Молодежи» на улице Соборной, дом 14.

Одним из этапов фестиваля, который должен завершиться до 27 сентября, является нанесение «не менее восьми муралов на фасадах зданий». Эскизы этих рисунков должны быть согласованы, а идея, метафоры и используемые образы - заранее прописаны. Исполнитель среди прочего должен обеспечить художников краской и необходимым инвентарем, организовать фото- и видеосъемку.

В период с 28 сентября по 5 октября должен состояться заключительный этап фестиваля, уже в формате массового мероприятия для молодежи, с интерактивными площадками для встреч с художниками, мастер-классов по созданию граффити, муралов, а также по уличным танцам.