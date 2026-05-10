Захар Петров из Рязанской области разделил первое место на этапе Кубка мира

Захар Петров и Мартин Фукса финишировали одновременно. Фото: Федерация каноэ России

Каноист Захар Петров из Рязанской области поднялся на высшую ступень пьедестала на этапе Кубка мира в городе Сегед (Венгрия). На дистанции 1000 метров в упорной борьбе он разделил первое место с действующим олимпийским чемпионом - росси ский спортсмен и чех Мартин Фукса показали абсолютно одинаковое время (3:41.46).

Решение о признании победы за обоими спортсменами принято после просмотра фотофиниша (поначалу триумфатором посчитали чеха). Как сообщают несколько спортивных изданий, Фукса не пришел на церемонию награждения.

Третье место занял итальянец Габриэле Казадеи.