Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт10 мая 2026 8:54

Захар Петров из Рязанской области разделил первое место на этапе Кубка мира

На финише он показал абсолютно одинаковое время с олимпийским чемпионом
Источник:kp.ru
Захар Петров и Мартин Фукса финишировали одновременно. Фото: Федерация каноэ России

Захар Петров и Мартин Фукса финишировали одновременно. Фото: Федерация каноэ России

Каноист Захар Петров из Рязанской области поднялся на высшую ступень пьедестала на этапе Кубка мира в городе Сегед (Венгрия). На дистанции 1000 метров в упорной борьбе он разделил первое место с действующим олимпийским чемпионом - росси ский спортсмен и чех Мартин Фукса показали абсолютно одинаковое время (3:41.46).

Решение о признании победы за обоими спортсменами принято после просмотра фотофиниша (поначалу триумфатором посчитали чеха). Как сообщают несколько спортивных изданий, Фукса не пришел на церемонию награждения.

Третье место занял итальянец Габриэле Казадеи.