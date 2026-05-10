НовостиПолитика10 мая 2026 8:05

Освободившееся место в Рязоблдуме займет Тарас Ставер

Ему передан мандат назначенного главой администрации Рязани Михаила Давыдов
Освободившееся место в Рязоблдуме займет Тарас Ставер. Фото: ryazan.er.ru

Тарас Ставер займет место Михаила Давыдова в Рязанской областной Думе. О передаче вакантного мандата заявила партия «Единая Россия», которую они оба представляют.

Михаил Давыдов в апреле покинул депутатский корпус, в составе которого находился с декабря 2025 года, ради должности заместителя главы администрации Рязани. До этого он служил в ВС РФ в звании полковника.

О Тарасе Ставере сообщается, что он родился в городе Ичня Черниговской области. Окончил Новочеркасское военное училище связи, Военную академию связи имени С.М. Буденного. Работает заместителем гендиректора по работе с персоналом на рязанском заводе «Красное знамя».