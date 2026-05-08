Рязанцам предлагают зажечь свою свечу и присоединиться к Вечному огню

Энтузиасты привезли частицу Вечного огня в Рязань от Кремлевской стены, чтобы зажечь его у главных мемориалов города.

Народный фронт проводит ежегодную патриотическую акцию «Огонь памяти». Лампы с частицами Вечного огня, взятого от Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, доставлены ветеранам Великой Отечественной войны в 71 субъект России, а также бойцам специальной военной операции на передовую и в 14 зарубежных стран. Об этом сообщили в региональном отделении Народного фронта.

Торжественная церемония старта акции состоялась 5 мая, у стен Кремля. Представители Народного фронта, участники «Команды Путина», российские звёзды, общественные деятели и военкоры встретились у Могилы Неизвестного Солдата, чтобы перенести частицы пламени в специальные лампы. Церемонию обеспечивали Военная комендатура Москвы и АО «МОСГАЗ», специалисты которого разработали уникальное оборудование для сохранности огня в пути.

«Огонь памяти» отправится в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести поездами дальнего следования. Первым составом, который повёз частицу Вечного огня, стала международная «Ласточка» №719 сообщением Москва — Минск. Торжественная передача огня железнодорожникам прошла на Белорусском вокзале сразу после церемонии в Александровском саду.

Рязанскую область в акции представляет руководитель регионального исполкома Народного фронта Глеб Шабонин, который лично принял участие в церемонии у Кремлёвской стены. Он доставит частицу Вечного огня в регион к 9 мая.

«Быть у Кремлёвской стены 5 мая, когда частица Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата переходит в наши руки, — огромная честь и ответственность. Этот огонь — память о миллионах павших, символ нашей благодарности ветеранам и нашим бойцам, которые сегодня сражаются за правду и будущее России, — сказал Глеб Шабонин. — Я повезу эту частицу в Рязанскую область, чтобы 9 мая зажечь её на главных мемориалах нашего региона — у Вечного огня в Рязани, а также в районах, где ждут этого пламени ветераны, семьи участников СВО и все, для кого День Победы остаётся священным праздником. Огонь также будет передан нашим бойцам на передовую — чтобы они знали: мы помним, мы рядом, мы верим в их победу.

Приглашаю всех рязанцев присоединиться к акции «Огонь памяти». Пусть 9 Мая каждая зажжённая свеча станет голосом нашей благодарности тем, кто подарил нам мир. Мы не имеем права забывать: подвиг бессмертен, пока горит огонь».

В новых регионах России от пламени, взятого у Кремлёвской стены, зажгут огни памяти на мемориалах, где они раньше не горели. Частицы Вечного огня также будут доставлены на передовую — действующим военнослужащим.

При поддержке Россотрудничества представители Народного фронта, известные артисты, спортсмены, журналисты и телеведущие привезут огонь в 10 стран мира: Абхазию, Армению, Кипр, Киргизию, Китай, Монголию, Узбекистан, Танзанию, Индию, Южную Осетию. Ещё в 4 страны — Казахстан, Францию, Швейцарию, Германию — огонь доставят волонтёры. В планах — проведение патриотических мероприятий в «русских домах», торжественных церемоний возложения венков и цветов, передача ламп с частицами Вечного огня в местные музеи, библиотеки, учреждения образования, храмы и антифашистским общественным организациям, а главное — ветеранам Великой Отечественной войны.

Добавим, что акция «Огонь памяти» проводится Народным фронтом ежегодно в канун Дня Победы. В этом году частицы Вечного огня будут переданы более чем 400 ветеранам ВОВ в 200 населённых пунктах России и 14 странах мира.