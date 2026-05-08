Суд оставил в СИЗО рязанца, обвиняемого в терроризме

Рязанский областной суд оставил в силе решение районного суда об аресте 25-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении террористического акта, сообщили в суде.

18 апреля Железнодорожный районный суд отправил рязанца под стражу на два месяца - до 16 июня.

По версии следствия, в ночь на 17 апреля обвиняемый по указанию запрещенной в России террористической организации поджег автомобиль, а затем и офисное помещение на улице Дзержинского, после чего скрылся.