В Рязанской области задержали нижегородского наркокурьера

В Рязанской области задержали нижегородского наркокурьера. Об этом сообщило УМВД региона.

По данным полиции, участники организованной преступной группы, позиционирующие себя как интернет-магазин в теневом сегменте интернета, готовили поставку в регион оптовой партии запрещенных веществ.

В результате специальной операции в Рыбновском округе, на границе с Московской областью, полицейские остановили ехавший в сторону Рязани автомобиль. Находившегося за рулем 43-летнего жителя Нижегородской области задержали.