Дороже, чем оставить без воды. УК в Рязани оштрафовали на 75 тысяч рублей за просрочку ответа жильцу

УК в Рязани оштрафовали на 75 тысяч рублей за просрочку ответа жильцу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Управляющую компанию в Рязани оштрафовали на 75 тысяч рублей за то, что она вовремя не ответила жителю дома №56 корпус 1 на улице Новоселов. О нарушении ООО «УК «Открытие»» сообщила Государственная жилищная инспекция Рязанской области.

Еще одно наказание получило МКП ЖКХ «Рязанский Водоканал». По материалам прокуратуры Рязанского района инспекция привлекла компанию к ответственности за нарушение сроков подачи холодной воды жителям села Подвязье и деревни Турлатово. Штраф составил 30 тысяч рублей.