Женщина серьезно пострадала из-за нападения собаки в Рязани и отсудила 150 тыс.

Пострадавшая от нападения собаки рязанка взыскала компенсацию. Суд обязал владельца животного выплатить 150 тыс. рублей в качестве морального вреда, а также возместить судебные расходы и уплатить госпошлину (суммарно 73 тыс. рублей).

Инцидент произошел в ноябре 2024 года. Женщина шла по одной из улиц Рязани на остановку, когда на нее сзади набросился пес. В результате она получила травмы в виде укушенных ран левого плеча, ссадин левого плеча и подмышечной области.

Как пояснила пресс-служба Советского районного суда Рязани, где рассматривался иск, случившееся стало результатом бездействия ответчика, который не контролировал свою собаку.