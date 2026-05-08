Судья Алла Дурыманова из Рязани ушла в отставку

Судья Московского районного суда Рязани Алла Дурыманова ушла в отставку. О прекращении ее полномочий сообщило управление судебного департамента Рязанской области. Письменное заявление об отставке удовлетворила квалификационная коллегия судей.

Алла Дурыманова родилась в 1959 году. Судьей Московского районного суда Рязани служила с 2005 года. В 2024 году судью наградили Почетной грамотой Совета судей Рязанской области «за многолетнюю и плодотворную работу в сфере правосудия, добросовестное исполнение должностных обязанностей и в связи с юбилеем».