Началось онемение в руке, оказалось - инфаркт. Рязанке сначала помог прохожий, затем спасли врачи

Успешное стентирование спасло жизнь женщине с инфарктом, доставленной в рязанскую ОКБ. Об этом сообщил минздрав региона.

Женщине стало плохо во время похода в магазин. У нее началось онемение в руке, которому поначалу она не придала значения. Рязанка присела передохнуть на лавочку, держась рукой в области грудной клетки. В таком состоянии ее обнаружил неравнодушный прохожий. Он вызвал скорую помощь и женщину доставили в ОКБ. У нее диагностировали инфаркт миокарда. Врачи приняли решение провести экстренное стентирование.

- Стент (специальный каркас) раздвигает стенки сосуда и восстанавливает нормальный кровоток, - рассказал заведующий рентгеноперационным ангиографическим кабинетом регионального сосудистого центра Дмитрий Суров.

После процедуры женщину выписали домой в удовлетворительном состоянии.