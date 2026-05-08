Депортацию из России шести иностранцев провели рязанские полицейские и приставы.

Шесть уроженцев стран ближнего зарубежья, которые находились в Рязанской области, депортированы или выдворены из России. Некоторые из них совершили уголовные преступления, другие нарушили миграционное законодательство.

Двое депортированных отбыли наказания по различным статьям - за повторную пьяную езду на автотранспорте и кражу. Их пребывание на территории РФ признано нежелательным.

Еще пятеро находились в стране незаконно. Полиция привлекла их к ответственности в виде штрафов и принудительного выдворения.

Всех шестерых полицейские и судебные приставы сопроводили в аэропорт.

“Все убывающие приобрели билеты на самолет за собственный счет”, - отмечает УМВД по Рязанской области.