Град, дождь, грозы и холод… Рязанцев экстренно предупредили о погодных изменениях

Экстренное метеопредупреждение о похолодании в Рязани опубликовало МЧС Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 8 мая, в Рязанской области ожидаются гроза, град, дождь и сильный ветер. Экстренное метеопредупреждение опубликовало в 11:40 региональное управление МЧС, ссылаясь на данные метеорологов.

Ведомство указало, что погодные изменения ожидаются в ближайшие час-два. Сохранится непогода, по прогнозам, до конца суток 8 мая.

За десять минут до сообщения МЧС предупреждало – экстренно – о понижении 9 мая средней суточной температуры воздуха на 5 и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.