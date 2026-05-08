На улице Кольцова в Рязани изменится направление движения.

С 1 июня в Рязани планируется изменить организацию дорожного движения на улице Кольцова. Заезд будет осуществляться с улицы Соборной, а движение транспорта - в сторону улицы Сенной (сейчас наоборот).

Говоря о причине принятого решения, администрация города ограничилась стандартной формулировкой “в целях повышения безопасности дорожного движения и создания комфортной транспортной среды”.

В мэрии отметили, что улица Кольцова останется односторонней. Соответствующие дорожные знаки будут установлены.